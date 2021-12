Attacke im Baselbiet aufgeklärt – Nun ist klar: Der Wolf hat die Geissen gerissen Die DNA hat das Raubtier entlarvt: Die sieben Tiere, die der Lauwiler Landwirt verlor, gehen auf das Konto eines Streuners. Daniel Aenishänslin

Der Wolf kam aus Italien ins Baselbiet. Foto: zVg

Dass der Wolf in die Region zurückgekehrt ist, ist schon seit geraumer Zeit klar. Jetzt ist auch bekannt, dass er die sieben Geissen in Lauwil gerissen hat. «Es war ein Wolf», bestätigt Gabriel Sutter, «die Art ist bestimmt.» Sutter von der Fachstelle Jagd und Fischerei Basel-Landschaft sagt, dass die Analyse im Labor der Universität Lausanne zu diesem Schluss gelangt. Das Tier stammt aus Italien. Ob sich der Wolf weiterhin in der Region aufhält oder zurückkehrt, bleibt unklar. «Einen gesicherten Nachweis haben wir im Moment nicht», sagt Gabriel Sutter.