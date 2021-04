Nachweis der Corona-Impfung – Nun hat es plötzlich zu wenig Impfbüchlein Die Impfkampagne nimmt an Fahrt auf und ausgerechnet jetzt gehen die Impfpässe aus. Beim Reisen zeigt sich ein weiteres Problem der gelben Büchlein. Markus Brotschi

Wer bereits einen gelben Impfausweis hat, kann die Corona-Impfung darin meist problemlos eintragen lassen. Foto: Alexandra Wey (Keystone)

Jetzt gehts so richtig los: In den nächsten Monaten werden sich in der Schweiz wöchentlich mehrere hunderttausend Personen gegen Corona impfen lassen. Als Beleg erhalten sie in der Regel eine ausgedruckte Impfbestätigung. Diese enthält den Ort und das Datum der Impfung sowie Informationen zum verabreichten Impfstoff. Zusätzlich lassen sich viele die Immunisierung im gelben Impfbüchlein eintragen, nicht zuletzt in der Hoffnung, dieses gelte notfalls als Attest für Auslandsreisen. Denn einen funktionierenden elektronischen Impfausweis gibt es zurzeit nicht, und das international gültige Impfzertifikat ist erst für den Sommer angekündigt.