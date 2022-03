Playoff-Final gegen Huttwil – Nun geht es um die Krönung – holt der EHC Basel den Titel? Nach dem Aufstieg in die Swiss League will der EHC Basel im Playoff-Final gegen Huttwil seine Saison mit dem Meistertitel der Mysports League vergolden. Luc Durisch

Von der Aufstiegsfeier zurück ins Meisterrennen: Der EHC Basel und Diego Schwarzenbach. Pascal Muller (Freshfocus)

Es dürfte für viele EHC-Spieler ein turbulentes Wochenende gewesen sein. Am Donnerstag war der entscheidende Sieg gegen Martigny gleichbedeutend mit der Promotion für die Swiss League inklusive anschliessender Aufstiegsfeier, die nach der nächtlichen Ankunft in Basel bis tief in die Morgenstunden dauerte. Freitag und Samstag waren zwar Eishockey-frei, aber dafür wohl gefüllt mit weiteren Feierlichkeiten. Und ab Sonntag startete die Vorbereitung auf die Best-of-Five-Playoff-Finalserie gegen Huttwil, die am Dienstag (20.15 Uhr) mit Spiel 1 in der St.-Jakob-Arena startet.

Aufstiegsfeier mit den Fans Infos einblenden Am vergangenen Donnerstag ist der EHC Basel ja bekanntlich in die Swiss League aufgestiegen. Um diesen Meilenstein gemeinsam mit den Fans zu feiern, organisiert der Club am 26. März im ZicZac in Allschwil ab 18 Uhr eine Aufstiegsfeier. Weitere Details wird der Club in den nächsten Tagen noch auf seiner Homepage veröffentlichen. Die Mannschaft von Trainer Christian Weber wird auf jeden Fall versuchen, dass sie bei dieser Gelegenheit den Fans zusätzlich den Meisterpokal präsentieren kann. (ld)

Das Ziel für diesen Playoff-Final der Mysports League ist klar: Die Basler wollen ihre starke Saison mit dem Meistertitel vergolden. EHC-Präsident Daniel Schnellmann sagte im Interview mit dieser Zeitung: «Die Luft ist keineswegs draussen, lediglich der Druck weg. Das sollte uns beflügeln.» Man wolle den Titel unbedingt holen, am liebsten vor Heimpublikum, sei der eindeutige Tenor innerhalb der Mannschaft.

Starker Gegner

Allerdings wartet auf das Team von Trainer Christian Weber im Final nochmals ein schwieriger Gegner. Hockey Huttwil, Tabellenzweiter nach der Qualifikation, bezwang im Playoff-Viertelfinal den aufstiegswilligen EHC Arosa souverän mit 3:1 und beendete im Playoff-Halbfinal die Saison des EHC Seewen mit dem gleichen Resultat. Es dürfte erneut eine enge Serie auf die Anhänger der Basler warten. Dafür sprechen auch die beiden Direktvergleiche in der Qualifikation: Das erste Aufeinandertreffen auswärts ging mit 2:3 an Huttwil, das zweite Duell ging in der St.-Jakob-Arena mit 4:3 an den EHC.

Beide Mannschaften verfügen weiter über eine torgefährliche Offensive. Über drei Tore pro Partie schossen das Weber-Team und Hockey Huttwil, das seit der Neugründung 2018 bereits einmal einen Final bestritt, diesen aber verlor, in den Playoffs im Schnitt. Ausserdem nutzten beide Teams ungefähr jedes fünfte Powerplay für einen Treffer. Dazu kommt: Der EHC und Huttwil treten in der Theorie mit gleich aufgeladenen Batterien an, beide waren über das Wochenende spielfrei.

«Es ist ein würdiger Final zwischen dem Ersten und dem Zweiten der Qualifikation. Wir treffen auf eine gut organisierte Mannschaft, die hart spielen kann. Aber wir konzentrieren uns primär auf uns selbst, wollen unsere Stärken ausspielen und defensiv stabil bleiben», analysiert Sportchef Oliver Schäublin. Das Team habe sich daher auch wie gewöhnlich auf die Finalserie vorbereitet.

Es ist ein letzter Tanz auf dem Eis am Ende einer langen Saison. Das Hauptziel Aufstieg ist erreicht, der Meistertitel der Mysports League soll nun für die Krönung sorgen.

