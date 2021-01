Tropenmedizinerin im Gespräch – «Nun galt ein Generalverdacht für jeden, der durch die Tür trat» Camilla Rothe entdeckte, dass Corona sich auch ohne Symptome überträgt. Weil das der Lehrmeinung widersprach, wollte es ihr aber monatelang niemand glauben. Hanno Charisius

Bitte weit aufmachen: Eine medizinische Angestellte führt im Testzentrum auf dem BEA-Gelände in Bern e inen Rachen a bstrich durch. Foto: Raphael Moser

Vor einem Jahr, am 27. Januar 2020, kam ein Mann ins Münchner Tropeninstitut mit Verdacht auf eine Coronainfektion, der kurz darauf bestätigt wurde. Die Ärztin Camilla Rothe untersuchte und befragte damals den ersten Corona-Patienten Deutschlands. Nur drei Tage später warnte sie in einem Fachmagazin, dass dieser Erreger auch übertragen werden kann, wenn ein Infizierter keine Symptome spürt – ein Bruch mit der damals geltenden Lehrmeinung. «Ihre Entdeckung rettete unzählige Leben», so begründete das «Time Magazine» seine Entscheidung, Rothe zu einem der 100 einflussreichsten Menschen des vergangenen Jahres zu küren.