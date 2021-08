Der FCB in der Conference League – Nun fehlt nur noch eine Hürde Der FC Basel besiegt Ujpest Budapest im Rückspiel mit 4:0 und steht in den Playoffs. Dort wartet Hammarby IF. Oliver Gut , Dominic Willimann

Die Muttenzerkurve ist zurück im Stadion und feiert mit den Basler Spielern den Sieg gegen Budapest. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Was noch bleibt, sind zwei Spiele gegen Hammarby IF. Eine Hürde, unterteilt in zweimal 90 Minuten oder vielleicht auch etwas mehr, die zunächst am kommenden Donnerstag in Basel und eine Woche später in Schweden gespielt werden. Wenn der FC Basel dieses letzte Hindernis überwindet, dann hat er sein erstes Saisonziel erreicht und nimmt an der Gruppenphase der Conference League teil.

Er wäre der einzige Schweizer Club, der sich auf dieser Stufe präsentieren kann, nachdem der FC Luzern erwartungsgemäss an Feyenoord Rotterdam scheiterte. Und er wäre so, wie er sich in der bisherigen Saison präsentiert, auch dort eine Mannschaft, die einiges erreichen kann.Das aber ist erst der Konjunktiv. Im Präsens lässt sich sagen: Der FC Basel macht weiter Spass.