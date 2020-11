Verhängnisvolle Windhose – Nun doch: Mobiliar bezahlt Netz-Bergung im Bottminger Wald Nach einem halben Jahr in den Wipfeln wurde das Plantagennetz des «Beerilands» letzte Woche heruntergeholt. Die Mobiliar entschied nach erneuter Prüfung, für die aufwendige Aktion zu zahlen. Stephan Hänggi

Ein Erdbeernetz in den Baumwipfeln von Bottmingen. Die Mobiliar bezahlt nun doch. Foto: Pino Covino

Seit es vor über einem halben Jahr von einem lokalen Wirbelwind dorthin befördert wurde, hing ein Plantagennetz des Bottminger «Beeriland»-Besitzers Thomas Wiesner auf 30 Meter Höhe im Wald. Was sogar von Augenzeugen bestätigt wurde, liess die Mobiliar zunächst kalt: Sie lehnte eine Übernahme des Schadens ab. Die spitzfindige Begründung lautete, an diesem Tag seien in der Region keine genügend hohen Windgeschwindigkeiten gemessen worden. Damit verzögerte sich die teure Bergung des Netzes (die BaZ berichtete).

Doch nun kam Bewegung in die Sache: Nachdem die Versicherung es ursprünglich abgelehnt hatte, überhaupt einen Augenschein vor Ort zu nehmen, wurde der Fall nochmals aufgerollt und diesmal anders beurteilt. Nicht den Schaden am Netz, aber immerhin die Bergung desselben wollte man jetzt doch übernehmen. Letzte Woche wurde es von Spezialisten aus den Bäumen geschnitten und eingeholt, wozu der Einsatz eines Lastwagens mit Hebebühne notwendig war.