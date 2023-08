Nach Urteil schlagen Staatsanwälte Alarm

– Nun darf die Polizei Koksern das Pulver nicht mehr wegnehmen Ein Entscheid des Bundesgerichts zu Cannabis hat laut Experten auch Folgen beim Vorgehen gegen harte Drogen. Bei den Justizbehörden ist nun Feuer im Dach. Mischa Aebi

Täglicher Kampf gegen Strassendealer. Kleinere Mengen Heroin und Kokain zu beschlagnahmen, dürfte für die Polizei nun wesentlich schwieriger sein. Foto: Keystone

Weisses Pulver schnupfen gilt gerade wieder als schick. In Schweizer Städten finden sich im europäischen Vergleich überdurchschnittlich hohe Konzentrationen an Kokainrückständen im Abwasser. Der Stoff ist leicht erhältlich, der Konsum nahm zu. Wegen keiner anderen illegalen Droge müssen so viele in Therapie.