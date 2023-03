Mobbing in Hofstetten-Flüh – Nun also doch: Angestellter der Gemeinde erhält die Kündigung Nach Auffliegen seiner Manipulationen am Computer der Kollegin hat der Mitarbeiter eine Bewährungsfrist erhalten. Diese Chance wusste er nicht zu nutzen. Sebastian Schanzer

Auf heimlichen Videoaufnahmen konnten die Manipulationen am Computer entdeckt werden. Symbolfoto: Keystone

Ein Mitarbeiter der Verwaltung von Hofstetten-Flüh hatte über Monate hinweg seine Kollegin schikaniert. Er manipulierte Programme und Dokumente auf ihrem Computer und machte sich anschliessend lustig über die ratlose Mitarbeiterin. Erst heimliche Filmaufnahmen von ihrem Arbeitsplatz liessen die Geschädigte im Herbst 2021 erahnen, woher die Probleme am PC stammten. Schockiert musste sie sich krankschreiben lassen und begab sich in psychologische Behandlung. Bis heute ist sie nicht an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.