Kriegssymbol am Esaf – Nun äussert sich der verantwortliche russische Verein Am Esaf-Festumzug trug eine russische Trachtenfrau ein aufgenähtes Z auf ihrer Brust. Laut Russkij Basel habe der Buchstabe nichts mit dem Krieg zu tun. Dina Sambar

Der Verein Russkij Basel am Festumzug des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Die Frau mit dem aufgenähten Z ist auf diesem Bild nicht sichtbar. Foto: Lucia Hunziker

Am Festumzug des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) sorgte eine offiziell eingeladene russische Gruppe für einen Eklat. Mindestens eine der Teilnehmerinnen trug ein Z, das Symbol des russischen Angriffskrieges, auf ihrer Tracht. Die Empörung war gross – nicht nur in den sozialen Medien. Tags darauf sagte der von der Syngenta eingeladene ukrainische Botschafter, Artem Rybchenko, seinen geplanten Esaf-Besuch ab. Im «Blick» wurde er mit den Worten zitiert: «Da stellen Frauen offen russische Kriegssymbole zur Schau, während Putin in der Ukraine Kinder tötet.» Die Kontrolle der Schweizer Behörden habe diesbezüglich versagt.