Sommersprossen – Nummer 3 Text -minu

Diese Hundeskulptur steht vor einem Kleinbasler Schulhaus. Foto: Florian Bärtschiger

Unser Mittwochsausflug führt uns ins Kleinbasel. Und zwar zu einem Schulhaus. Die Schule ist nach einem Schweizer Humanisten benannt. Er wurde 1499 im Wallis geboren, genauer: in Grächen. Der Bub verbrachte seine Kindheit als Ziegen-und Kuhhirte. Danach bestritt er sein Leben als fahrender Schüler und Diener eines älteren Bachanten mit Singen und Betteln. Er wanderte durch den Osten Europas, besuchte schliesslich die Lateinschule in Schlettstadt und kam nach Zürich, wo er als Lehrer nicht nur Griechisch und Hebräisch unterrichtete, sondern auch noch nebenbei das Seilerhandwerk lernte. Die Predigten von Zwingli beeindruckten ihn tief – 1531 zog er schliesslich mit seiner Ehefrau nach Basel und übernahm vier Jahre später mit Gesinnungsgenossen die Offizin von Andreas Cratander.

Später wirkte er als Griechischlehrer «auf Burg» und betrieb auch eine Pension für 40 Schüler. Er starb wohlhabend 1582 in unserer Stadt – sein Grabmal findet man im Kreuzgang des Münsters. SOWEIT ALSO DIE GESCHICHTE ZUM NAMENSGEBER DES SCHULHAUSES.

Wir aber suchen nun in dieser Schule nach einem Hund. Seit sieben Jahren sitzt er im Schulhaushof. Geschaffen hat ihn der kroatische Bildhauer Iliev Julijan Bor. Katharina Schürch, die in ihrem Buch «Basel Safari» wunderbare Spaziergänge zu den Tieren unserer Stadt unternimmt (ein Must für Basel-Flanierer), weiss, dass der Kroate bei der Fassadenrenovation des Schulhauses mitgeholfen hat. Und zum Gaudi der Schüler seinen Hund stets mitführte.

Die Schüler liebten den Vierbeiner. Und wünschten ihn sich als Skulptur auf die Spitze des Kletterbergs. Also entwarf Bor ein Modell – zuerst aus Gips, aber die Gipsmasse wurde immer wieder beschädigt, deshalb liess man den Hund in Bronze giessen. Und so äugt Mali (so heisst er) noch immer zu den Schülern, die ihn besuchen. Oder eben zu uns, die wir den Sprossengang zum Schulhaus unternommen haben.

NUN ZUR FRAGE: Wie heisst das Schulhaus? Wir suchen nach dem Vornamen des Namengebers. UND HIER DEN LETZTEN, ALSO DEN SECHSTEN BUCHSTABEN.

Das ist ein: …

Damit hätten wir das erste Sprossenwort zusammen. Das zweite hat ebenfalls drei Buchstaben. Und führt uns morgen ins Herzen der Stadt.