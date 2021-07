Sommersprossen – Nummer 18 Die mit einem Innenhof versehene Liegenschaft mit Einwohneramt, Passbüro und Polizei tönt geheimnisvoll. Dominik Heitz

Dieses kleine Schaf am Fuss einer Glastür zeigt einem einen Weg zur Petersgasse. Foto: Nicole Pont

Schwarze Schafe findet man in Basel überall.

UND NICHT NUR IN BASEL.

Sie weiden in der Politik. Meckern in den sozialen Medien. Und zocken in den Banken.

Das kleine schwarze Schaf mit der Glocke am Hals ist winzig. Friedfertig. Und führt nichts Arges im Schild.

Im Gegenteil. Es zeigt uns am Fuss einer Glastür einen Weg zur Petersgasse. Und zwar einen einfacheren Weg – wer nämlich die Stufen nicht mühsam hochstiefeln will (WIR SIND NICHT ALLE FITNESS-FANS!), folgt dem winzigen Tier. Holt sich den Lift. Und lässt sich hochzurren.

Dieser Aufzug ist allerdings durch Bauarbeiten etwas versteckt – ABER WIR SCHAFFEN DAS! UND FINDEN DAS SCHAF.

Nun zur Frage: Der Ort, wo man sich in höhere Basler Sphären tragen lassen kann, ist ein paar Steinwürfe vom Grossbasler Markt entfernt.

Man findet hier das Einwohneramt. Das Passbüro. Und die Polizei. Das Gebäude mit dem Innenhof, in dem unser schwarzes Schaf weidet, wurde in den 1930er-Jahren von den Architekten Hans von der Mühll und Paul Oberrauch entworfen.

Wie also heisst der Ort?

Wir suchen den ersten Buchstaben, der auch der erste Buchstabe des Strassennamens ist.

Und das ist ein: …

Damit hätten wir also das dritte Sprossenwort zusammen. Und feiern heute Ferien-Halbzeit!

