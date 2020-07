Sommersprossen – Nummer 14 Stadtoriginal -minu zeigt uns in seiner Sommerrätsel-Serie 35 seiner Lieblingsplätze und -geschichten. Wer jede Sprosse errät und am Ende den Lösungsspruch weiss, dem winken ganz spezielle Basler Preise. -minu

Ein Hauch von Süden – wo stehen diese Palmen? Foto: Nicole Pont

Viele bleiben in diesen Sommerferien in der Schweiz. Sie haben auf Sandstrände verzichtet – auf Party-Meilen und Gelato-Stände.

Corona hat uns stoppen lassen. Wir denken um, überlegen – und merken: Der südliche Charme weht auch in Basel. Gelati der Sonderklasse gibts hier überall (denken wir nur an Gasparinis Zolli-Glace), Pizzaioli finden wir an jeder Strassenecke – und selbst die Palmen warten da und dort in den Basler Strassen auf uns.

ALSO FAST SCHON CANNES. ODER CATOLICA.

Bei der heutigen Sprosse geht es um eine Palme. Sie steht in einem Quartier unserer Stadt, ein paar Hüpfer vom Schützenmattpark entfernt, nahe beim Wielandposten. Man findet die südlichen Bäume in diesem Strässchen, wo ein Laternenmaler in seinem Grafik-Atelier überlegt: «Fasnacht 2021? WIRD ES SIE GEBEN? UND WENN JA – AUF WELCHE CORONART UND WEISE?»

Nicht weit von der Sprosse gibt es auch eine spanische Weinhandlung, und die Blauenstrasse läuft parallel zu unserer Strasse. Der Wielandplatz sowie ein berühmtes Altersheim sind auch in der Nähe der Dienstags-Palmen. Das Strässchen ist typisch für das Quartier – kleine Häuser mit prächtigen Hinterhöfen. Und mit Vorgärtchen, in denen zumeist Velos, hier aber eben zwei prächtige Palmen stehen.

Der Name des Strässchens stammt übrigens vom Oberelsässischen Städtchen Sanna, so sagen sie dem Ort im Haut-Rhin.

WIE ALSO HEISST DER GESUCHTE PALMEN-ORT?

WIR BRAUCHEN DEN ZEHNTEN BUCHSTABEN DER STRASSE.

UND DAS IST EIN: …

Damit hätten wir nun das dritte Sprossenwort zusammengepuzzelt.