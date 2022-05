Geldblog: Vermögensverwaltung – Null-Risiko-Anlagen? Gibts nicht! Selbst bei einer konservativen Anlagestrategie muss mit Kursschwankungen und Buchverlusten gerechnet werden. Martin Spieler

Realistische Risikoabschätzung: Denn Kapital- und Renditegarantien bekommen Anleger bei keiner Strategie. Illustration: Christina Baeriswyl

Wir haben eine Erbteilung hinter uns und meine 82-jährige Mutter hat ihr gesamtes Barvermögen von rund 300'000 Franken auf zwei Konten bei der Valiant-Bank. Sie lebt von der AHV und vom Vermögensverzehr. Sie bewohnt das eigene Haus, welches mit einer Hypothek von 170'000 Franken belastet ist. Die Kundenberaterin hat meiner Mutter empfohlen, 100'000 Franken in das Produkt «Valiant Helvétique Konservativ» zu investieren. Die Investition ist an keine Laufzeit gebunden und kann jederzeit aufgehoben werden. Mir ist bewusst, dass das Geld auf einem Privat- oder Sparkonto nichts einbringt und grosse Gewinne werden sicher keine mehr erzielt. Meine Mutter ist bei sehr guter Gesundheit. Da das Barvermögen eine Altersrente für meine Mutter ist, verträgt es keine grösseren Verluste. Meiner Ansicht nach ist das Risiko mit diesem Produkt kalkulierbar. Was meinen Sie dazu? Leserfrage von S.J.