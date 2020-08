Chancenloser Antrag – Null Interesse an Gemeindefusion

im Waldenburgertal Ein Stimmbürger aus Oberdorf beantragt, die Fusion mit anderen Gemeinden zu prüfen – die Erfolgsaussichten

sind gering. Thomas Gubler

Waldenburg (hier mit Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann) ist zwar ein Stedtli und Bezirkshauptort, aber bei weitem nicht die grösste Gemeinde im Tal. Foto: Michael Kohler

Der Begriff Fusion ist im Kanton Baselland ein Reizwort. Obs dabei um die Kantonsfusion mit Basel-Stadt oder um Fusionen von Gemeinden geht, das Thema scheint belastet. Und so braucht es keine besonderen prophetischen Gaben, um voraussagen zu können, dass der Antrag eines Einwohners aus Oberdorf, die Gemeinde möge eine Fusion mit anderen Gemeinden des Walderburgertals prüfen, insbesondere Hölstein, Niederdorf und Waldenburg, an der kommenden Gemeindeversammlung vom 17. August mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht erheblich erklärt wird. «Der Gemeinderat von Oberdorf hat sich gegen eine Erheblicherklärung ausgesprochen», sagt denn auch Gemeindepräsident Piero Grumelli (CVP).

Dabei ist Antragsteller Claude Schwizgebel, ein Finanzfachmann, überzeugt, dass es gute Argumente für eine Fusion gebe. Gegenüber der Sissacher «Volksstimme» nannte er insbesondere die anhaltende schwierige finanzielle Lage der Gemeinden im Tal, insbesondere von Oberdorf selbst. Je länger, je mehr könnten die Aufgaben der Gemeinden nur noch gemeinsam bewältigt werden.

Doch während man im Tal einer weiteren und vertieften Zusammenarbeit unter den Gemeinden nicht abgeneigt scheint, bestehen erhebliche Zweifel daran, dass sich eine Fusion finanziell rechnen würde. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verwaltung bei einer Fusion von Waldenburg, Oberdorf, Niederdorf und Hölstein günstiger zu stehen käme als die vier heutigen», sagt Piero Grumelli.

Niemand will

Doch möglicherweise wird sich diese Frage gar nicht erst stellen. Allem Anschein nach sind die Bewohnerinnen und Bewohner des Waldenburgertals an einer Gemeindefusion nämlich schlicht nicht interessiert. Diesen Schluss habe jedenfalls, so Grumelli, eine schriftliche Erkundigung bei den Gemeinden ergeben, die zur Sekundarschule Oberdorf gehören. Neben der Standortgemeinde sind dies Niederdorf, Waldenburg, Langenbruck, Hölstein, Bennwil, Lampenberg und Liedertswil. Das Ergebnis der Umfrage sei durchwegs negativ gewesen. Niemand habe sich für Fusionsverhandlungen ausgesprochen.

Der Gemeindepräsident von Oberdorf kann sich aus verschiedenen Gründen nicht für eine Fusion begeistern. So sehe er eine Reihe von Fragen auf sich zukommen, von denen er lieber die Hände lässt. Beispielsweise diejenige nach dem Standort der Verwaltung einer fusionierten Grossgemeinde im Waldenburgertal. «Waldenburg ist das Stedtli, Oberdorf das Zentrum, und Hölstein ist die grösste Gemeinde im Tal. Da könnte es schwierig werden, sich zu einigen», meint Grumelli.

Sollte der Antrag am 17. August wider Erwarten in Oberdorf doch erheblich erklärt werden, wäre trotzdem noch nichts endgültig entschieden. Eine Fusion müsste dann erst geprüft werden. Wird der Antrag abgelehnt, so ist die Fusion vom Tisch. Dem Antragsteller bliebe jedoch die Hoffnung auf eine verstärkte Zusammenarbeit der Gemeinden untereinander.