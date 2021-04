Lockerung der Corona-Massnahmen – Nützen oder schaden die Öffnungen den Jungen? Nicht nur die Jungparteien sind sich uneinig, ob es gerecht ist, mehr Infektionen in Kauf zu nehmen. Auch unter Experten ist dieser Plan umstritten. Janine Hosp

Werden die Jungen dem Virus zum Frass vorgeworfen? Das sagte Juso-Präsidentin Ronja Jansen, nachdem der Bundesrat bekannt gegeben hatte, wie er das Land zurück in die Normalität führen will: indem er die Einschränkungen weiter lockert und höhere Infektionszahlen in Kauf nimmt, sobald alle gefährdeten Personen geimpft sind. Kinder und Jugendliche werden noch länger nicht darunter sein.

Mit Jansens Aussage war die Diskussion unter den Jungparteien lanciert. Sie sagte: «Nur weil wir nicht direkt daran sterben, ist das Virus nicht ungefährlich für uns.» Auch junge Menschen könnten schwer an Covid erkranken und an Long Covid leiden. Matthias Müller, Präsident der Jungfreisinnigen, reagierte prompt und bezeichnete die Juso als Hypochonder.

«Es ist höchste Zeit, dass nun gelockert wird», sagt Müller. Er sitzt an diesem schönen Sonntagnachmittag am See, wo Hunderte, vielleicht Tausende Junge die Sonne geniessen. «Die Jungen gehören zu den Leidtragenden der Pandemie», sagt er. Sie seien zwar körperlich weniger stark betroffen, dafür aber psychisch. Die Isolation und die Einsamkeit hätten ihnen zugesetzt – umso mehr genössen sie es nun, wieder auf den Restaurantterrassen zu essen und in Fitnesscentern zu trainieren. «Diese Lockerungen sind notwendig und vertretbar.»

«Ich glaube nicht, dass jemand gezwungen wird, sich zu exponieren. Deshalb ist es richtig, dass die Massnahmen gelockert werden.» Soziologin Katja Rost

Beklagt sich die Juso-Präsidentin zu Recht? Oder ist es vertretbar, Kinder und Jugendliche einem höheren Ansteckungsrisiko auszusetzen? Auch Expertinnen sind sich uneins. «Natürlich steigt das Risiko für Ungeimpfte, wenn sich alle freier bewegen können», sagt Katja Rost, Soziologin an der Universität Zürich. Der springende Punkt aber sei: Müssen sich Jugendliche einem Ansteckungsrisiko aussetzen, um ihre Aufgaben wahrzunehmen? Können sie von zu Hause aus arbeiten und an Vorlesungen teilnehmen oder müssen sie vor Ort anwesend sein?

«Ich glaube nicht, dass jemand gezwungen wird, sich zu exponieren. Deshalb ist es richtig, dass die Massnahmen gelockert werden.» Dies auch, weil es Lockerungen seien, die kein grosses Ansteckungsrisiko mit sich brächten.

«Man kann sich selber nicht ausreichend schützen, wenn das Virus stark verbreitet ist. Auch alle anderen müssen sich an die Hygienemassnahmen halten.» Ethikprofessorin Samia Hurst-Majno

Ganz anders sieht es Samia Hurst-Majno, Ethikprofessorin an der Universität Genf und Mitglied der Nationalen Ethikkommission. «Wohl können sich alle, die sich noch nicht impfen lassen konnten, bei einer Öffnung noch besser schützen. Sie werden aber weiterhin einem Ansteckungsrisiko ausgesetzt sein», sagt sie. Das Problem sei, dass sie sich selber nicht ausreichend schützen könnten: Wenn nur sie allein Maske trügen, Abstand hielten und Hände wüschen, schütze sie das nicht ausreichend, wenn das Virus stark verbreitet sei; auch alle anderen müssten sich daran halten. Genau mit diesem Argument habe man schliesslich ein Obligatorium dieser Massnahmen begründet.

«Natürlich kann man nun sagen, das Risiko, ernsthaft zu erkranken, sei bei Kindern und Jugendlichen kleiner», sagt sie. Aber dieses Risiko bestehe, wie man mittlerweile wisse. Zudem müssten Junge auch damit rechnen, dass sie nach einer Infektion an Long Covid litten. «Ich kann deshalb die Kritik der Juso-Präsidentin gut verstehen.»

Und was ist mit den Kindern?

Samia Hurst wie auch Katja Rost argumentieren nicht nur mit dem Wohlergehen der Jugendlichen, sondern auch mit jenem der Kinder. «Vor allem sollten Schulen so lange geschützt werden, bis auch Kinder Zugang zur Impfung haben», sagt Samia Hurst. Masken etwa brauche es dort nach wie vor.

Katja Rost sagt: «Es geht auch um das psychische Wohlbefinden.» Insbesondere Kinder und Jugendliche hätten vergangenes Jahr durch die Einschränkungen gelitten und zum Teil massive Schäden davongetragen. Gerade ihnen kämen die letzten Lockerungen entgegen, die es zum Beispiel ermöglichten, wieder schwimmen zu gehen und ihre Freundinnen und Freunde zu sehen. «Es gibt nicht nur die Solidarität zwischen Geimpften und Ungeimpften», sagt Katja Rost. Man müsse auch mit Kindern solidarisch sein oder mit Kulturschaffenden.

Privilegierte Geimpfte

Was die Juso-Präsidentin auch kritisierte: dass Geimpfte und Getestete bald privilegiert werden können. Und der Präsident der Jungfreisinnigen findet es falsch, dass ausgerechnet die Jungen, die am mobilsten sind und die Corona-Massnahmen seit über einem Jahr mittragen, zuletzt geimpft werden.

Samia Hurst-Majno hingegen sieht eine Privilegierung – wie die Nationale Ethikkommission und die Juso-Präsidentin – kritisch. Ihrer Ansicht nach sollen Geimpfte erst dann Privilegien erhalten, wenn alle die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen – auch Kinder und Jugendliche. Der Test könne eine Alternative zur Impfung sein, sagt die Ethikerin. Aber eben nicht für alle. «Gerade für Jugendliche würde ein Konzertbesuch unerschwinglich, wenn sie neben dem Ticket auch einen PCR-Test zahlen müssten.»

Katja Rost erachtet es als zulässig, Geimpfte auch dann zu privilegieren, wenn noch nicht alle die Möglichkeit zum Impfen hatten. Wenn diese Regelung nur für ein paar Monate gelte und der Bund für die Ungeimpften die Testkosten übernehme, sei dies vertretbar. Die Diskussion dreht auch in Fachkreisen weiter.

