Pause in Zug

20 Minuten sind gespielt, es steht 1:1, und dieses Resultat geht in Ordnung. Leichte Vorteile bei den Torschüssen für Zug (8:6), leichte Vorteile für den ZSC bei den «Expected Goals» (0,65 zu 0,5). Ärgerlich aus ZSC-Sicht ist aber die Entstehung des Zuger Ausgleichs: Der EVZ kommt zu einem Powerplay, weil Weber in der Mittelzone ein unnötiges Foul begeht. Der Check ist in jedem Moment in Ordnung, nicht aber der hohe Ellbogen im Gesicht von Gross.

Die Zürcher nehmen sich somit den Lohn für einen guten Start. Nach nur 62 Sekunden traf Azevedo nach guter Roe-Vorarbeit. Apropos Roe: Er sticht bislang aus dem ZSC-Kollektiv heraus.