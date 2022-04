Von Kopf bis Fuss: Pflanzenbasierte Ernährung – Nüsse essen und 13 Jahre länger leben? Wer zusätzlich viel Hülsenfrüchte, Fisch und Gemüse zu sich nimmt, hat laut aktueller Metastudie die grössten Chancen, gesund alt zu werden. Silvia Aeschbach

Leckeres Lebenselixier: Wer seine Ernährung optimiert, kann seine Lebensdauer positiv beeinflussen. Foto: Getty Images

«Who Wants to Live Forever?» Diese Frage, verpackt in eine Rockballade, wurde Mitte der 1980er-Jahre von Brian May, dem Gitarristen der Band «Queen», für den Film «Highlander» geschrieben. Performt von Freddie Mercury untermalt der Song eine Szene, in der zu sehen ist, wie Connor MacLeods (Christopher Lambert) Ehefrau Heather (Beatie Edney) über viele Jahre altert und schliesslich stirbt, während der Highlander als Unsterblicher für immer jung bleibt. Jedenfalls, solange er nicht enthauptet wird.