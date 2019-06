Nouvelle Cuisine aus Schweden

Paul Svensson

Diese Delikatessen sind das Werk des schwedischen Kochstars Paus Svensson. Er begann seine Karriere als Koch in der Navy. Danach studierte er die Kunst der Kulinarik in der Toskana, in Frankreich und in England. Seine ersten Jobs führen ihn nach London in einige bedeutende Restaurants, davon anderthalb Jahre bei Marco Pierre White. Seine Freizeit verbringt er in seinem Garten und mit seinem Bienenstock. (Foto: Johan Ståhlberg)

Meersicht

Wie viele berühmten Köche hat auch Paul Svensson einige Kochbücher verfasst, ist bekannt als Fernsehkoch und hat unzählige Preise gewonnen. Momentan leitet er das wunderbare Restaurant im Stockholmer Fotografie-Museum Fotografiska. Dort betreibt eine Küche, die auf Pflanzen basiert und «Zero waste» ernst nimmt.

Lichtspiele

In Stockholm ist gerade die Mittsommer-Saison. Das bedeutet, dass die Sonne kaum untergeht und das spannende Museum Fotografiska bis um elf Uhr nachts offen hat.

Die Küche mit Gefühl

Ein anderer wichtiger Trend, der aus Schweden kommt, ist ein völlig neuer Zugang zur digitalisierten Küche. Die schwedische Firma Electrolux setzt dabei auf das Gefühl. Mit dem Sense Pro Kochfeld, dem weltweit ersten Kochfeld mit kabel- und batterielosem Speisethermometer, kann man nach eigener Intuition kochen. Egal, ob man eine raffinierteSauce zubereitet, ein Steak nach dem eigenen Geschmack bratet oder Sous Vide kocht – das clevere Kochfeld fungiert dank eingebautem Vario Guide als persönlicher Sous Chef. So kann man ganz einfach Gericht und Zubereitungsart wählen und der Guide sagt dann Schritt für Schritt, was zu tun ist. Zum Beispiel wann das Wasser heiss genug ist, um den Vakuumierbeutel in den Topf zu geben und wie lange die Zubereitung braucht. Der Speisethermometer, der am Topfinnenrand befestigt ist und die Wassertemperatur misst, kommuniziert während des ganzen Garprozesses mit dem Kochfeld und garantiert so stets eine konstante Temperatur.

Simon Bradford – Designer der Zukunft

Hinter dieser cleveren Technik und dem eleganten Design steckt der Designer Simon Bradford. Er ist in Fribourg aufgewachsen und hat am Art Center Europe bei Montreux Industriedesign studiert. Bevor er vor zehn Jahren zu Electrolux stiess, arbeitete er für Philips, Sony und Nokia. Hinter seinem Design steckt sehr viel Recherche. So erzählt er von einem spannenden Raum in der Firma, in den Menschen von der Strasse eingeladen werden, um einfach mal zu haushalten. Dabei werden sie genau beobachtet. Von grosser Bedeutung sind die automatischen, also intuitiven Handlungen.