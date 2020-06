Geplagte Erholungsgebiete – Not Spots statt Hot Spots Die leicht erreichbaren Erholungsregionen sind angesichts des Grossandrangs an ihre Grenzen gelangt. Trotzdem wollen sie weiterhin Schweizer Touristen anlocken – und begehen dazu neue Wege. Pia Andrée Wertheimer

Abfallberge in den Wanderregionen lassen die Wogen hochgehen: Eine unerwünschte Deponie im Alpstein. Foto: PD

Die diesjährigen Pfingsten werden in die Geschichtsbücher der Kantone Glarus, Appenzell und Neuenburg eingehen. Ihre Tourismusverantwortlichen reden von «krassen Rekordtagen», aber auch von «Zuständen, die nicht mehr tragbar sind». Ausflügler haben am Klöntalersee GL, im Alpstein, im Creux du Van NE und im Gebiet Lac de Taney VS den Verkehr zum Erliegen gebracht und Abfallberge hinterlassen.