Die Stadtgärtnerei greift durch. Foto: Stephan Hänggi

Ein neues Hinweisschild hat die Stadtgärtnerei im De-Wette-Park aufgestellt: Das Piktogramm zeigt ein kauerndes Männlein mit hervorgehobener Rundung seines Podex. Es ist umrahmt von einem fett gezeichneten, roten Kreis. Zudem ist es durchgestrichen. Alles klar, Trainieren im Park verboten. Doch nein, das Männlein macht keine Kniebeugen. Dies offenbart sich dem geneigten Betrachter in jenem Augenblick, in dem er das liebevoll gezeichnete Kringelhäufchen hinter dessen Füssen erblickt. Das Männlein hat gerade abgestuhlt. Genau dies untersagt die Stadtgärtnerei nun also hochoffiziell mit dem schriftlichen Hinweis: «Aktuell».

Ja, es ist so: In den letzten Wochen haben es sich Leute in Basel angewöhnt, im De-Wette-Park das grosse Geschäft unkompliziert im Gebüsch zu erledigen. Dass die Stadtgärtnerei diesem zwar zeitsparenden, aber hygienisch auch etwas fragwürdigen Verhalten einen Riegel schiebt, ist etwas konservativ, aber lobenswert.

Gemäss einer alten Basler Tradition zieht man sich in ein Kabäuschen zurück und setzt sich auf eine Art überdimensionierten und auch nur im ersten Moment etwas kalten Topf. Diese Örtlichkeiten sind sogar meistens mit fliessend Wasser und Papierrollen ausgestattet. Vielleicht sollte die Stadtgärtnerei mit einem zweiten Piktogramm auf dieses zivilisatorisch ausgereifte Konzept hinweisen.