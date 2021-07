Zehn Jahre nach Utøya – Norwegen soll «endlich in den Spiegel blicken» Ein Land, in dem 77 Menschen von einem Rechtsterroristen ermordet werden, muss über Rechtsextremismus diskutieren. Dachte man. Eine Geschichte über das Unaussprechbare. Kai Strittmatter aus Utøya

Utøya war für Generationen junger Sozialdemokraten ein Sehnsuchtsort. Foto: Getty Images

Die Ziegen kommen in diesem Sommer ein paar Wochen später auf die Insel, also liegt auf ganz Utøya ein satter grüner Teppich von Gras und Kraut. Die Sprühwolken im Fjord haben der Sonne Platz gemacht. Die Insel ist nicht gross, man hat sie in wenigen Minuten umrundet. An der Küste entlang schlängelt sich der versteckte Liebespfad, der so heisst, seit Jugendliche hier ihre Sommer verbringen.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Kurz bevor der Liebespfad sich hochwindet zu den steilen Klippen, dort, wo Anders Behring Breivik zehn Kinder erschoss, kann man eine Abzweigung hinaufsteigen. Es tut sich eine kleine Lichtung auf, hier schwebt, zwischen den Kiefern, ein grosser Ring aus poliertem Stahl. Aus dem Stahl herausgefräst sind Namen: Victoria Stenberg, 17 Jahre, Johannes Buoe, 14 Jahre, Torjus Jacobsen Blattmann, 17 Jahre ... und so geht es im Kreis, ohne Anfang und ohne Ende.