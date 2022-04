Das Elsass beginnt gleich hinter Basel. Fachwerkhäuser, Flammkuchen, liebliche Vogesen und ein französischer Dialekt, den auch Deutschschweizer verstehen.

Bei französischen Wahlen gibt es seit einiger Zeit mehrere Konstanten, nicht nur im Elsass. Südfrankreich wählt ebenso extrem. Wenn ein oder eine Le Pen bei den Wahlen mittut, dann in der Regel sehr erfolgreich, während die ehemaligen Volksparteien erbärmliche Ergebnisse abliefern. So ist es massgeblich die Schuld der alten grossen Parteien, dass die westliche Welt am Sonntag, bei der Stichwahl zwischen Emmanuel Macron und Marine Le Pen, kollektiv zittern muss: Mit einem Sieg der russlandfreundlichen Le Pen würde Wladimir Putin den bisher wichtigsten Erfolg in seinem Krieg erzielen.