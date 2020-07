Corona-Schutzkonzepte – Nordwestschweiz zieht Schraube an Ab Donnerstag sind im Aargau, im Baselbiet, in Basel-Stadt und in Solothurn nur noch Menschenansammlungen bis 100 Leute erlaubt. Martin Regenass

Restaurants dürfen ab Donnerstag nur noch 100 Gäste aufs Mal beherbergen. Foto: Nicole Pont

Der Regierungsrat Basel-Stadt hat in Abstimmung mit den Kantonen Basel-Landschaft, Aargau und Solothurn weitere Schutzmassnahmen beschlossen, um die lokale Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich unter Kontrolle zu halten. Die Massnahmen betreffen die Reduktion der Anzahl Gäste von bisher 300 auf neu 100 Personen in Restaurationsbetrieben und an Veranstaltungen. Diese Regel muss eingehalten werden, wenn weder die Abstandsregeln eingehalten werden können noch Schutzmassnahmen wie Masken oder Abschrankungen vorgesehen sind, sondern lediglich das Erfassen von Kontaktdaten vorgegeben ist. Die Massnahme tritt laut einer Medienmitteilung ab Donnerstag in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember.

Um der Gefahr einer örtlichen Ausbreitung des Virus vorzubeugen, hat der Regierungsrat Basel-Stadt in Anschluss an die kürzlich eingeführten verstärkten Identitätskontrollen weitere Schutzmassnahmen angeordnet und die kantonale Verordnung angepasst. Der Regierungsrat Basel-Stadt nehme die deutliche Mahnung der Science Task Force ernst, Massnahmen zu ergreifen, bevor die Fallzahlen stark ansteigen würden. Die Science Task Force empfiehlt, in der jetzigen Phase grossen Menschenansammlungen ein besonderes Augenmerk zu schenken, um lokale Ausbrüche zu verhindern. In anderen Kantonen konnte festgestellt werden, dass Contact Tracing in Folge von Restaurationsbesuchen und Veranstaltungen bei 300 Personen aus mehreren Gründen anspruchsvoll ist.