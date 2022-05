Omikron-Variante – Nordkorea meldet erste Corona-Infektionen Zwei Jahre nach Beginn der Coronapandemie berichtet Pyongyang von einem «schweren nationalen Notfall». Gemäss dem nordkoreanischen Machthaber Kim Yong-un wird das Land nun ein Quarantäneprotokoll einführen.

Das international isolierte Nordkorea hat den ersten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie vor über zwei Jahren vermeldet. Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA erklärte am Donnerstag, es handle sich um einen «schweren nationalen Notfall». Demnach stimmten Proben von Patienten, die am Sonntag in der Hauptstadt Pyongyang mit Fieber erkrankt waren, mit der hochansteckenden Omikron-Variante überein.

Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un erklärte KCNA zufolge auf einer Dringlichkeitssitzung des Politbüros, das Land werde ein «maximales» Quarantäneprotokoll einführen, um den Ausbruch einzudämmen. Ziel sei, die «Wurzel innerhalb kürzester Zeit zu beseitigen». Kim fügte hinzu, dass Nordkorea «aufgrund des hohen politischen Bewusstseins des Volkes die Notlage sicher überwinden und das Notstandsquarantäneprojekt gewinnen» werde.

Abriegelungsmassnahmen

Kim rief zu strengeren Grenzkontrollen und Abriegelungsmassnahmen auf. KCNA zufolge forderte der Machthaber die Bürger auf, «die Ausbreitung des bösartigen Virus vollständig zu verhindern, indem sie ihre Gebiete in allen Städten und Bezirken des Landes gründlich abriegeln». Alle wirtschaftlichen Tätigkeiten würden so organisiert, dass jede Produktionseinheit «isoliert» ist, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern.

Das Land hatte sich Anfang 2020 selbst abgeschottet, um sich vor der Pandemie zu schützen. Bis Donnerstag hatte Nordkorea keinen einzigen Fall von Covid-19 bestätigt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte Nordkorea bis Ende 2020 13’259 Covid-19-Tests durchgeführt, die alle negativ ausfielen. Analysten zufolge würde Nordkoreas Gesundheitssystem mit einem grösseren Virusausbruch nur schwer zurechtkommen.

