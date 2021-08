Organisierte Kriminalität – Nordafrikanische Banden klauen E-Bikes in der Nordwestschweiz Diebstähle von Velos sind kein neues Phänomen. Doch die Fälle häufen sich im Jahr 2021 erneut. Das spüren auch die Versicherer. Mischa Hauswirth

An Schweizer Bahnhöfen werden nicht nur E-Bikes häufig gestohlen, sondern auch Akkus. Meist sind die Velos nur in überwachten Stationen wie hier im Bahnhof Zürich sicher. Foto: Boris Müller

Vor einigen Tagen im schweizerisch-elsässischen Grenzraum bei Hagenthal: Eine Patrouille der französischen Gendarmerie stoppt einen Transporter. Im Fahrzeug befinden sich zwei Algerier, die in der Nähe von Strassburg wohnen. «Unsere Gendarmen fanden im Innern des Fahrzeuges mehrere E-Bikes und E-Trottinette, die in der Region Basel gestohlen wurden», sagt David Maitrot von der Gendarmerie Haut-Rhin in Colmar. «Die Männer sind wegen Diebstahls festgenommen und zu sechs und acht Monaten Haft unbedingt verurteilt worden.» Maitrot sagt, es habe zwar schon immer Velodiebstähle gegeben, doch die Fälle würden klar zunehmen. In Frankreich ist vor allem der Grenzort Saint-Louis betroffen.

