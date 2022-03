Neue Reiseziele ab Basel – Nonstop nach Kanada und ganz viel Mittelmeer Der Sommerflugplan bringt Basel eine Reihe von neuen Verbindungen zu den grossen Flughäfen der Welt. Aber auch Destinationen in Osteuropa sind hoch im Kurs. Alexander Müller

90 Verbindungen gibt es ab dem Euro-Airport im Sommerflugplan. Zum Beispiel nach Istanbul mit Turkish Airlines. Foto: Pierre Stoffel

Ab Basel sind in diesem Sommer wieder deutlich mehr Reiseziele mit dem Flugzeug erreichbar. Der Sommerflugplan des Euro-Airports bringt über 90 Nonstop-Flugziele. Darunter sind einige neue Verbindungen und einige, die nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder in den Flugplan zurückkehren.

Erstmals fliegt Air Albania, die nationale Airline Albaniens, an den Basler Flughafen. Die Fluggesellschaft verbindet den Euro-Airport zweimal pro Woche mit der Stadt Kukës im Nordosten Albaniens.

Weiter nach der Werbung

Wizz Air erweitert das Streckennetz mit einer Verbindung ab dem Euro-Airport nach Rom und ebenfalls nach Kukës. Ryanair baut ihre Flugfrequenzen nach Zagreb aus: Der Billigflieger bietet neu drei Verbindungen pro Woche an.

Nach der Corona-Pause fliegt ab Mai Air Transat wieder einmal pro Woche nach Montreal. Über das Drehkreuz Montreal können die Passagiere mit Air Transat zudem weitere Destinationen in Kanada erreichen, freut sich der Basler Flughafen in der Mitteilung.

Griechenland hoch im Kurs

Ebenfalls zu den Rückkehrern zählt die griechische Fluggesellschaft Aegean Airlines. Nach einer mehrjährigen Pause fliegt die Airline nach Athen, wo Umsteigemöglichkeiten zu zahlreichen griechischen Zielen sowie Destinationen im östlichen Mittelmeerraum bestehen.

Griechenland ist ohnehin eine wichtige Destination ab Basel: Die am Euro-Airport stationierte Corendon Airlines baut das Angebot aus und bedient zusätzlich die für den Euro-Airport erstmals angebundene Hafenstadt Chania auf Kreta. Ebenfalls nach Kreta, aber in die Inselhauptstadt Heraklion, fliege neu auch Easyjet, teilt der Flughafen mit.

Insgesamt verfüge Basel damit wieder über wesentlich mehr Flüge zu den grossen internationalen Hubs, also jenen Flughäfen, an denen es zahlreiche Umsteigemöglichkeiten gibt. Flüge zu ihren internationalen Drehkreuzen bieten neben Aegean Airlines (Athen) und Air Transat (Montreal) auch Air France (Paris), Austrian Airlines (Wien), British Airways (London), KLM (Amsterdam), Lufthansa (Frankfurt und München), Pegasus Airlines und Turkish Airlines (Istanbul) sowie Vueling (Barcelona) an.

Corona sorgt (noch immer) für Wartezeiten

Mit dem Sommerflugplan seien vermehrt Flugzeuge der neusten Generation ab dem Euro-Airport im Einsatz. Diese Flugzeuge ermöglichen «eine deutliche Reduktion der Lärm- und CO2-Emissionen», heisst es in der Mitteilung des Flughafens.

Ein Wermutstropfen im Reiseverkehr sind die aber noch immer bestehenden Reisebestimmungen wegen des Coronavirus. Diese erfordern nach wie vor zusätzliche Kontrollen, was «zwangsläufig zu längeren Wartezeiten an den Kontrollpunkten sowohl bei der Ausreise als auch bei der Einreise führt», warnt der Euro-Airport. Daher sei es noch immer angezeigt, frühzeitig an den Flughafen zu kommen, um nicht den Flug zu verpassen.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. Mehr Infos @mueller_alex

Fehler gefunden?Jetzt melden.