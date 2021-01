Männer-Slalom in Flachau – Noël führt nach dem 1. Lauf, Zenhäusern bester Schweizer Nach dem 1. Durchgang beim Slalom in Flachau liegt der Franzose Clément Noël an der Spitze. Die Schweizer enttäuschen, nur Ramon Zenhäusern lauert. Laura Inderbitzin

Clément Noël absolvierte den 1. Lauf des Flachau-Slaloms am schnellsten. Foto: Gabriele Facciotti (Keystone/AP Photo)

Der französische Slalom-Spezialist Clément Noël ist im 1. Lauf am besten mit der Piste in Flachau klargekommen, wo die Männer erstmals seit fast neun Jahren fahren. Der 23-Jährige führt vor dem Norweger Sebastian-Foss Solevag und dem Österreicher Manuel Feller. Sein Landsmann Marco Schwarz, der Führende im Slalom-Weltcup, liegt derzeit auf dem 5. Rang.

Direkt dahinter lauert der beste Schweizer: Ramon Zenhäusern hat als Sechster 81 Hundertstel Rückstand auf Noël. Einen starken Lauf zeigte Sandro Simonet, der mit Startnummer 33 auf den achten Zwischenrang fuhr. Der 25-Jährige ist im Slalom erst einmal in die Top Ten gefahren, 2018 in Kranjska Gora. Mit Loïc Meillard (12.) und Tanguy Nef (17.) fungieren zwei Schweizer noch in den Top 20.

Yule scheidet früh aus

Begonnen hatte das Rennen für die Schweiz alles andere als gut: Weil Startfahrer Daniel Yule wegrutschte, schied er bereits nach wenigen Toren aus. In den bisherigen Slaloms war der Walliser immer in den Top Ten klassiert.

Ursprünglich wäre heute Samstag die legendäre Lauberhornabfahrt auf dem Programm gestanden, doch wegen der Corona-Mutation musste der Weltcup in Wengen abgesagt werden. Erst wurden die Rennen von diesem Wochenende nach Kitzbühel verschoben, später dann noch – ebenfalls wegen der Mutation – nach Flachau.

Der zweite Lauf startet um 12.30 Uhr.