Über 100 m Delphin – Erst 20-jähriger Noè Ponti schwimmt sensationell zu Olympia-Bronze Nach der Medaille von Jérémy Desplanches sorgt der Tessiner für die nächste Überraschung im Aquatics Center von Tokio.

Erste Olympische Spiele, erste Bronze-Medaille: Noè Ponti brilliert im Aquatics Center von Tokio. Foto: Jamie Squire (Getty Images)

Und schon wieder ein Schwimmer: Der erst 20-jährige Tessiner Noè Ponti gewinnt an seinen ersten Olympischen Spielen über 100 m Delphin sensationell Bronze und damit die achte Medaille für die Schweizer Delegation.

Ponti hatte sich von Lauf zu Lauf gesteigert, war mit der drittbesten Laufzeit in den Final eingezogen und schwamm dort in 50,74 erneut Schweizer Rekord. Er holt damit nach Jérémy Desplanches bereits die zweite Schwimm-Medaille für die Schweiz in Tokio und die insgesamt Dritte. Ponti schwimmt derzeit noch bei Nuoto Sport Locarno in Tenero, wird sich nach den Spielen aber einem College in North Carolina anschliessen.

Hier schwimmt der erst 20-jährige Noè Ponti sensationell zu Olympia-Bronze. Video: SRF

Olympiasieger wurde der Amerikaner Caeleb Dressel in der Weltrekordzeit von 49,45 vor dem Ungarn Kristof Milak, dem seinerseits ein Europarekord gelang.

