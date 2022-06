Schlingernde MCH Group – Nochmals 34 Millionen für die Messe – doch eine Trendwende ist nicht in Sicht Der Grosse Rat dürfte heute für die Kapitalerhöhung votieren, auch aus Mangel an Alternativen. Ein Experte sagt: «Die heissen Eisen werden nicht angefasst.» Sebastian Briellmann

Wie weiter mit der Messe Basel? Eine Frage, die seit Jahren für Uneinigkeit sorgt. Foto: AFP

Wie war das noch mal, vor zwei Wochen, als eine Investorengruppe, taktisch nicht ungeschickt, mal wieder eine neue Idee für die MCH Group präsentierte – dieses Mal einen durchaus interessanten (aber politisch chancenlosen) Vorschlag, wie mit der Art Basel Geld verdient und mit den restlichen Messen Standortförderung betrieben werden könnte.

Und das war ja nicht mal das letzte Werk in einem reichhaltigen Potpourri an faszinierenden Messegeschichten. Nur ein paar Tage später meldete sich die Grünliberale Partei zu Wort, genauer ihr MCH-Experte David Wüest-Rudin, der in dieser Zeitung sagte: «Es geht nicht an, dass wir alternativlos vor Fakten gestellt werden.» Deshalb bereitet er einen Änderungsantrag vor, der vorsieht, dass die Regierung ein «den Wert der Beteiligung optimierendes Ausstiegsszenario» vorbereitet.