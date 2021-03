Debüt beim FC Basel – Noch steht Matías Palacios erst für eine Sehnsucht In St. Gallen steht Matías Palacios erstmals in der Startelf des FC Basel. Mehr als ein Anfang ist der Auftritt des 18-Jährigen nicht. Samuel Waldis

Lange Bälle, Freistösse, Eckbälle und getunnelte Gegenspieler: Matías Palacios verspricht viel für die Zukunft. In der Gegenwart muss er sich an eine Liga und ein Land mit fremder Sprache gewöhnen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Nach 70 Minuten endet im St. Galler Kybunpark Matías Palacios Debüt beim FC Basel. Der Argentinier streift das schmale schwarze Band ab, das die Haare von seinem Gesicht fernhält. Bevor er sich auf die Tribüne setzt, blickt er sich noch einmal um. Mit diesen Augen, die farblich irgendwo zwischen jenen eines Huskys und Daniel Craigs liegen. Das war es also, das erste Spiel des 18-Jährigen in Europa, wo der FCB seine Ausbildungsstätte sein soll und er dereinst Karriere machen will.

Kurz vor Palacios Auswechslung hatte der St. Galler Kwadwo Duah per Elfmeter das 2:0 erzielt. Und eigentlich brauchte es in den letzten 20 Minuten das, wofür Palacios stehen soll: Kreativität, Momente der Überraschung, vielleicht einen Pass in die Tiefe, der zum Anschlusstreffer führt. Stattdessen sah Palacios auf der Tribüne, wie der FCB 1:3 verlor.