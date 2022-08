Stadionumbau ungewiss – Die beiden Basel haben keinen einzigen Franken eingeplant Die Genossenschaft Stadion St.-Jakob-Park setzt bei ihrem Projekt «Stadion+» auf Gelder aus den Staatskassen beider Basel. Doch ob und wann diese fliessen, ist höchst ungewiss. Thomas Dähler

So wünscht es sich die Genossenschaft St.-Jakob-Park: Das Stadion gemäss der Vorstudie für das Projekt «Stadion+». Visualisierung: zvg

Die Vorstellungen, wie das in die Jahre gekommene Stadion erneuert werden soll, sind schon ziemlich konkret. Überhaupt noch nicht gesichert ist aber die Finanzierung. Ob sich die beiden Basel auf die Pläne der Genossenschaft Stadion St.-Jakob-Park, die geschätzte Kosten von 50 Millionen Franken vorsehen, überhaupt einlassen, steht noch in den Sternen. In den Finanzplänen der beiden Kantone ist bisher kein Franken dafür eingeplant. Absehbar ist, dass sich ein bikantonales Projekt dieser Grössenordnung nicht innert fünf Jahren realisieren lässt.