Folge der Pandemie – Noch nie hat Baselland so viele Homeschooling-Anträge bewilligt In mehreren Baselbieter Gemeinden haben sich Eltern zusammengeschlossen, um ihre Kinder nach den Schulferien privat unterrichten zu lassen. Sebastian Schanzer

Am Küchentisch zuhause lässt es sich für viele Kinder besser lernen als am Schulpult. (Symbolbild) Foto: Oli Scarff (Keystone)

Viele Kinder haben den Kontakt mit ihren «Gspäändli» vermisst, als sie im Frühjahr 2020 pandemiebedingt zwei Monate lang die Schule nicht besuchen durften. In einer Umfrage der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) gaben 63 Prozent der befragten Kinder deshalb an, lieber in der Schule von Lehrpersonen als zu Hause von den Eltern unterrichtet zu werden. Zu den anderen 37 Prozent gehört der Sohn von Beat Ruch aus Zunzgen.