Leitartikel zur 100-Tage-Frist Wir müssen reden, Frau Eymann!

Die Polizeieinsätze an den Demos in Basel geben zu reden, die neue Sicherheitsdirektorin schweigt aber beharrlich – und geht damit den falschen Weg. Reden ist Gold, vor allem in Krisensituationen.