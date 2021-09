Ob es rentiert, ist ungewiss – Noch mehr Leihvelos auf Basler Strassen Bis im Herbst 2022 sollen in Basel-Stadt 2000 Velos an 350 Stationen der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Andrea Schuhmacher

Regierungsrätin Esther Keller testet die neuen Mietvelos. Foto: Andrea Schuhmacher

Die Konkurrenz ist da: Über drei Jahre nachdem Pick-e-Bike das erste Veloverleihsystem in Basel einführte, lanciert nun die Firma Intermobility ein weiteres Angebot: «Velospot Basel». Mit 100 elektrischen sowie klassischen Velos an vierzig Stationen in der Gross- und Kleinbasler Innenstadt geht die Firma aus Biel ab sofort in Betrieb. Der Kanton Basel-Stadt unterstützt sie dabei mit 2.15 Millionen Franken aus dem Pendlerfonds.

Weiter nach der Werbung

Wie Esther Keller, Vorsteherin des Bau- und Verkehrsdepartements, an der Medienorientierung vom Mittwoch sagt, wird die Zahl der Fahrzeuge sukzessive wachsen. Bis im Herbst 2022 sollen der Bevölkerung in Basel 2000 Velos an 350 Stationen zur Verfügung stehen (zu den Stationen geht es hier). Dementsprechend wird die Veloinfrastruktur in Basel ausgebaut. So sollen etwa zusätzliche Parkplätze an der Utengasse und an der Rebgasse entstehen. «Velospot» erhält dabei eigene, mit roter Farbe markierte Standorte. Auch eine Ausbreitung über die Stadtgrenzen hinaus in die Baselbieter Gemeinden und ins nahe gelegene Ausland ist bereits angedacht.

Wildwuchs unter den Velos?

Ob sich der neue Anbieter behaupten kann, wird sich erst noch zeigen müssen. Pick-e-Bike, das von der Baselland Transport AG (BLT), der Primeo Energie und der Basler Kantonalbank betrieben wird, hat jahrelang Zeit gehabt, um sich in der Stadt zu etablieren und wird rege genutzt. Auch dieses Veloverleihsystem wird vom Kanton unterstützt: 150’000 Franken bekommt die Oberwiler Firma aus dem Pendlerfonds für die Jahre 2021 bis 2023.

Dass sich der Kanton trotzdem gegen die Bewerbung von Pick-E-Bike zur Betreibung des neuen Veloverleih-Systems entschied, scheint unter diesen Umständen befremdlich. Der Wildwuchs unter den E-Trottinett-Anbietern hat in den letzten Jahren regelmässig für Ärger gesorgt. Dazu kommt, dass die neuen Velos im Vergleich zu den altbekannten nur an speziell dafür vorgesehenen Stationen abgeholt und deponiert werden müssen.

Esther Keller, selbst Kundin bei Pick-e-Bike, versteht «Velospot» als Ergänzung. «Pick-e-Bike ist für längere Strecken sicher attraktiver», sagt Keller. Doch «Velospot» zeichne sich durch andere Vorteile aus: Die neuen Velos dürfen ohne Führerausweis und bereits ab 14 Jahren benutzt werden. Die Hälfte der Fahrzeugflotte besteht aus klassischen Velos, die andere aus langsamen E-Bikes, die nur 25 Stundenkilometer schnell fahren. Ein Helm ist für die Fahrt nicht nötig.

Kein Profit erwartet

Ob das Veloverleih-System je rentabel betrieben werden kann, ist fraglich. Gemäss François Kuonen, CEO der Intermobility AG, zu der auch «Velospot» gehört, sei es unmöglich, solch ein System profitorientiert zu betreiben. Nur mithilfe der öffentlichen Hand könnten die Preise für die Kundinnen und Kunden so tief gehalten werden, dass sie auch attraktiv sind.

Regierungsrätin Esther Keller und François Kuonen, CEO von Intermobility, präsentieren die neuen Velos. Foto: Nicole Pont

Trotzdem ist das Angebot laut Keller zur Erschliessung der «letzten Meile» mit dem öffentlichen Verkehr nötig. Rund ein Drittel der Baslerinnen und Basler besitzen kein eigenes Velo. Zählt man die rund 114’000 Pendlerinnen pro Tag und die rund 750’000 Touristen pro Jahr dazu, bestehe durchaus eine Nachfrage für die Leihvelos.

Die Miete eines klassischen «Velospot»-Fahrrads kostet für die ersten 30 Minuten 2.90 Franken. Für die E-Bikes werden für die ersten 15 Minuten 3.80 Franken verlangt. Mit verschiedenen Abos oder dem Kauf eines eigenen Akkus wird die Miete günstiger. Registrieren muss man sich entweder über die App oder über die Webseite.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.