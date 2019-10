Noch mehr daneben geht nicht

Der Ständerat hat in der letzten ­Session vor den Wahlen das CO2-­Gesetz vor dem Aus reaktiviert. Das von der SVP-FDP-Mehrheit im ­Nationalrat im Dezember 2018 ­versenkt worden ist.

Klimaaufstand ist kein hysterischer Politklamauk

Die Verantwortlichen der Wirtschaftsverbände gaben sich einen Ruck. Endlich machen sie im Kampf gegen die Klimaerwärmung mit. Spät, aber immerhin ist ihnen ein Licht ­aufgegangen. Nämlich, dass es in einer kaputten Umwelt keine ­blühende Wirtschaft geben kann. Der deutsche Bosch-Konzern ist den meisten ein Begriff. In 400 Werken arbeiten weltweit 140000 Leute. Konzernchef Klaus Müller steckt sich ein hohes Ziel: «Bosch will von 2020 an klimaneutral sein. Klimaschutz ist jetzt nötig,nicht irgendwann.»

In der Arktis schmilzt das Eis rapider, und damit steigt der Meeresspiegel schneller, als Klimaexperten voraussagten. Die Regierung von Singapur plant das Überleben. Fachleute ­erkundigen sich in den Niederlanden über die gigantischen Anlagen, die das Land vor dem Wasser schützen. Teile der bewohnten Gebiete liegen ja unter dem Meer.

Die schwarz-rote Regierung in Berlin hat vor ein paar Tagen die angekündigte Klimawende vorgestellt. Mit einem Klimapaket von 54 Milliarden Euro sollen die nötigen Massnahmen finanziert werden.

Der Klimagipfel von Paris 2016 hat Massstäbe gesetzt. Die Erwärmung darf bis Ende des Jahrhunderts nicht mehr als um 1,5 Grad zunehmen. Andernfalls würde der Kampf um das Überleben der Menschheit noch härter. Dass da eine junge Greta ­Thunberg radikaler protestiert als wir Grossväter, verstehe ich gut. Eine neue Gruppe «Extinction Rebellion» kündigt zivilem Ungehorsam an. Also eine unangenehmere Gangart.

Der Klimaaufstand ist so oder so kein hysterischer Politklamauk.