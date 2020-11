Neubau auf dem Grosspeter-Areal – Noch mehr Büros für Basel In der Nähe des Bahnhofs wurde neben dem grössten Hotel der Stadt den Grundstein für das 42-Millionen-Projekt B City gelegt. Franziska Laur

Das neue B City von der Münchensteinerbrücke aus gesehen. Visualisierung: Architekturbüro Rolf Stalder

Bewehrt mit Helmen, marschiert der Trupp bei der Grosspeter-Anlage neben dem Hotel Ibis auf die Baustelle zu. Es beginnt eine Kletterpartie über schwankende Gerüste, rauf und runter, bis wir in der Grube ankommen. Groinvest baut hier ein Bürogebäude. Hat es davon nicht schon genug in Basel-Stadt? Immerhin stehen seit Jahren viele Büros leer.

«Kein Problem», sagt Urs Müller, der mit seinem Bruder Peter die Groinvest besitzt. «Wir bieten etwas ganz Besonderes an.» So soll es auf den zu vermietenden Flächen möglich sein, alternative Arbeitsmodelle zu bedienen. «Wir spüren stark die Tendenz zur Verkleinerung», sagt Müller. Das habe nicht zuletzt mit dem Trend zu vermehrtem Homeoffice zu tun. Die Nachfrage sei auch gross, weil die Lage perfekt sei: nahe beim Bahnhof und neben dem grössten Hotel der Stadt gelegen, das weitere Infrastruktur wie Betten für Geschäftspartner mit Übernachtungswunsch oder Sitzungszimmer biete. «Wir haben einige Anfragen aus Baselland. Diese suchen die Vorteile der Stadt, da ihre Angestellten nicht mehr mit dem Auto zur Arbeit fahren wollen.» Diese Aussage untermauern die Zahlen. So standen im Baselbiet per Ende 2019 fast doppelt so viele Büros leer wie im Jahr 2010. In Basel-Stadt sind es weniger: Mit heute 61’674 Leerständen ist das rund ein Fünftel weniger als noch im Jahr 2010 (81’705).