Sexuelle Übergriffe in der Medizin – Noch mehr betroffene Ärztinnen – jetzt richtet Verband Meldestelle ein Über 250 Ärztinnen gaben in einer Tamedia-Recherche an, bei der Arbeit sexuelle Belästigungen erlebt zu haben. Nun reagieren die Verbände auf den Bericht. Simone Rau

Oftmals werden die Übergriffe nicht gemeldet. Foto: Imago Images/Addictive Stock

Es passiert im Operationssaal, im Behandlungszimmer, bei der Visite: In einer anonymen Umfrage des Recherchedesks und des Datenteams von Tamedia berichteten im Februar über 250 Ärztinnen von sexuellen Übergriffen durch Vorgesetzte, Kollegen oder Patienten. Noch mehr – nämlich knapp 400 Ärztinnen – gaben an, in ihrem Arbeitsumfeld schon einmal Sexismus erlebt zu haben, Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts also. (Lesen Sie hier die Berichte von betroffenen Ärztinnen.)