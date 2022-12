Birsfeldens Zentrum – Noch kein Begegnungsort Die Birsfelder Sozialdemokratinnen und -demokraten betonen die Wichtigkeit von bezahlbarem Wohnraum im neuen Zentrum. Daniel Aenishänslin

Grüner und freundlicher soll das neue Zentrum werden. Das heutige Zentrum Birsfeldens empfinden viele als trostlos. Foto: Kostas Maros

Birsfelden ringt um die Neugestaltung seines Zentrums. Nachdem im März die Quartierplanung «Zentrum» an der Urne denkbar knapp scheiterte (1391 Nein-Stimmen zu 1381 Ja-Stimmen), steht inzwischen ein Kredit von 800’000 Franken zur Verfügung, um ein städtebauliches Konzept zu erarbeiten. Die SP Birsfelden hält nun in einem Positionspapier fest, was ihr wichtig ist. Priorität geniessen sollen bezahlbare und genossenschaftliche Wohnungen, die Ökologie, Nachhaltigkeit und dass dieser öffentliche Ort auch öffentlich genutzt werden kann.

Die SP plädiert dabei für ein generationenübergreifendes Wohnen. Ökologie und Nachhaltigkeit seien zentral, ob es sich ums Bauen handle, ums Heizen oder den Verkehr und die Gestaltung des Grünraums. Das neue Zentrum soll ein öffentlicher Ort werden, an dem man sich im Alltag begegnen kann; ein Orf an dem Feste gefeiert werden und den Vereine nutzen.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.