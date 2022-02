Lehrmittelfreiheit im Französischunterricht – Noch ist «Mille feuilles» nicht Vergangenheit Zwar gibt es in beiden Basel einen Trend zu neuen Franzi-Lehrmitteln. Doch viele Lehrkräfte halten immer noch an «Mille feuilles» fest. Thomas Dähler

Ein Bild aus früheren Jahren: An einer Veranstaltung zum Schuljahresbeginn wurde den Medien «Mille feuilles» als Erfolgslehrmittel vorgestellt. Foto: Daniel Desborough

«Mille feuilles». Das Lehrmittel ist heute bei Eltern der Inbegriff des erfolglosen Französischunterrichts der letzten Jahre. In sechs Kantonen wurde ab 2011 und ab der 3. Klasse Frühfranzösisch mit «Mille feuilles» unterrichtet. Doch inzwischen stehen den Lehrerinnen und Lehrern in den Kantonen Baselland und Basel-Stadt neue Lehrmittel als Alternativen zur Verfügung. Erstaunlich viele Lehrerinnen und Lehrer halten aber weiterhin an «Mille feuilles» fest.