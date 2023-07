Art Basel 2023: Eine gute Messewoche, aber noch mit Potenzial nach oben. Foto: Dominik Plüss

Für die diesjährige Woche der Art Basel haben sich im Vorfeld verschiedenste Player zusammengetan, um die Stadt von ihrer besten Seite zu zeigen. Aufgeschreckt durch einen offenen Brief des Galeristen Stefan von Bartha und im Konkurrenzdruck zur neuen Messe Paris+ par Art Basel sollten Galeristen wie Sammler aus der ganzen Welt den Eindruck bekommen, dass die wichtigste aller Kunstmessen ihrem Anspruch noch immer gerecht wird.

Und tatsächlich war es eine wirklich gute Art-Woche. Begünstigt durch das stabile Sommerwetter waren Besucher wie Aussteller in bester Stimmung. Die schlechten Auktionsergebnisse im Vorfeld bestätigten einen Abwärtstrend des Kunstmarkts nicht, wenngleich die ehrlichen Galeristen von einer guten, aber keiner sensationellen Messe sprachen. Der Verkauf einer Spinne von Louise Bourgeois für 22,5 Millionen Franken bei Hauser & Wirt dürfte bereits im Vorfeld der Messe über die Bühne gegangen sein, wurde aber zum Auftakt der Art medienwirksam inszeniert.

Aus Basler Sicht war in diesem Jahr das Drumherum der Messe fast wichtiger. Das geführte Schwimmen im Rhein für die Aussteller war ein voller Erfolg. Aber auch die Einheimischen durften wieder verstärkt am Art-Hype partizipieren und nicht bloss wegen ermässigter Eintrittstickets. Vor allem der Basel Social Club auf dem früheren Areal von Thomi + Franck wurde zum Mittelpunkt einer ohnehin reich befrachteten Art-Woche. Die Organisatoren hatten hier in kürzester Zeit einen fantastischen Ort geschaffen, an dem es Kunst zu bestaunen und zu erleben gab. Performances, Konzerte und ein breites Gastronomieangebot machten den Basel Social Club zum «place to be». Mitunter konnte das strömende Publikum gar nicht mehr in die Hallen eingelassen werden. Diese private Initiative sorgte bereits im vergangenen Jahr für Furore und etablierte sich nun als Kunstevent von internationalem Format. Es wird interessant sein, zu beobachten, in welche Richtung die Initianten ihr Projekt im nächsten Jahr lenken.

Der Basel Social Club war für alle frei zugänglich, und das machte ihn so sympathisch. Eine Party für alle wurde ebenfalls der Event am Samstag auf dem Theaterplatz. Auch wenn die wichtigen Sammler dann bereits abgereist waren, half dieser Anlass sicherlich, den Rückhalt für die Kunstmesse in der breiten Bevölkerung zu stärken. Die Art Basel hatte sich in den letzten Jahren von der Stadt und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern entfernt und zu einer elitären und exklusiven Messe entwickelt. Doch die Einbettung in die Stadt ist eines der Erfolgsrezepte der Art Basel, und das ist sich die neue Messeleitung unter Florian Faber, aber auch die Art-Crew mit Noah Horowitz und künftig auch Maike Kruse offenbar bewusst. Sie wurden nicht nur an den VIP-Events, sondern auch an vielen anderen Veranstaltungen gesichtet.

Ist damit die Zukunft der Art Basel gesichert? Mitnichten. Es gab auch in dieser Kunstwoche masslos überteuerte Hotelzimmer. Hier sollten die offenbar unersättlichen Häuser – meist internationale Hotelketten – mal an den Pranger gestellt werden, denn sie schaden dem immer noch angeschlagenen Image der Messestadt Basel beträchtlich.

Und ihre Hausaufgaben haben einmal mehr auch die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) nicht gemacht. Wie schon im Vorjahr zeigten sie sich vom lange angekündigten Frauenstreik völlig überrascht. Obwohl Zeit und Route der Demonstration feststanden, liessen die BVB den öffentlichen Verkehr in der Stadt im Chaos versinken. Kleinlaut musste der Mediensprecher zugeben, dass es hier noch Verbesserungspotenzial gebe. Nun, in einigen Jahren werden die BVB vielleicht auf den Frauenstreik etwas besser vorbereitet sein. Dieser Betrieb braucht für Reaktionen etwa so lange, wie seine Trams durch die Innenstadt schleichen.

Völlig unnötig war die Bewilligung einer zweiten Demo am Samstag in der gleichen Woche. Diese stand im Widerspruch zu den anderen Anstrengungen der Stadt und sorgte gleich nochmals für Verwirrung beim Messepublikum.

Die Art Basel 2023 hat bewiesen, dass Basel seinen Ruf als Kulturstadt zu Recht trägt. Die gemeinsamen Bemühungen, die Messe hier zu halten, müssen aber weitergehen. Immerhin: Ein positiver Anfang ist gemacht.

