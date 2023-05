Solomutter Rebecca Pitsch bekam ihr Kind dank künstlicher Befruchtung. Sie musste dafür ins Ausland, denn in der Schweiz ist das medizinische Verfahren nur heterosexuellen Paaren gestattet. Foto: Kostas Maros

Der Konsens, dass Frauen in der Arbeitswelt Verantwortung übernehmen und – in Gleichstellungsdebatten häufig gefordert – übernehmen müssen, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen.