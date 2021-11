Neue Zahlen zum Corona-Herbst – Noch immer stecken sich hauptsächlich Ungeimpfte an Ein Corona-Modellierer schätzt, dass Ungeimpfte für 75 Prozent der Virusübertragungen in Deutschland verantwortlich sind. Und in der Schweiz? Hier die wichtigsten Antworten. Simon Bordier

Bummeln im Freien geht immer: Die Ansteckungsgefahr ist beim Gehen an der frischen Luft minim. Archivbild: Lucia Hunziker

Stecken sich momentan vor allem Ungeimpfte mit Corona an?

Neue Meldedaten legen diesen Schluss nahe. Der Kanton Baselland hat auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Neuinfektionen nach dem Impfstatus der getesteten Personen aufgeschlüsselt: Seit Anfang Oktober wurden 661 Geimpfte positiv getestet, sie machen damit 19,9 Prozent aller gemeldeten Infektionen im Baselbiet aus. Im Nachbarkanton Basel-Stadt sind es rund 25 Prozent der registrierten Fälle.

Wie aussagekräftig sind die Zahlen?

Rolf Wirz, Sprecher der Baselbieter Gesundheitsdirektion, warnt vor voreiligen Schlüssen. Man müsse die Impfquote im Auge behalten. Je höher die Impfrate, desto grösser sei auch der Anteil an Infektionen von Geimpften. In der Schweiz gelten derzeit 65,4 Prozent der Gesamtbevölkerung als geimpft. «Angenommen, alle Personen im Kanton Baselland wären geimpft, dann wären 100 Prozent der Infektionen bei Geimpften», so Wirz.