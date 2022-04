Der «Mister SCB» prägte alle - «Noch heute spricht er von der geilsten Fahrt auf der Autobahn»

SC Bern: Marc Lüthi prägte alle – «Noch heute spricht er von der geilsten Fahrt auf der Autobahn» Nach 24 Jahren tritt der «Mister SCB» als Geschäftsführer zurück. Sechs Weggefährten und Gegner erinnern sich an persönliche Begegnungen. Kristian Kapp Simon Graf Marco Oppliger

Zwei, die unzertrennlich sind: Marc Lüthi und sein SC Bern. Foto: Enrique Muñoz García

Arno Del Curto und die beiden Dinos

Zwei, die jahrzehntelang ihren Club präg(t)en: Marc Lüthi unterhält sich mit dem früheren Davos-Trainer Arno Del Curto. Foto: Andreas Blatter

«Marcs Rücktritt hat mich wegen seiner gesundheitlichen Probleme nicht überrascht. Es hätte mich eher überrascht, wenn er nach so vielen Jahren in Topform zurückgetreten wäre. Marc ist für mich der SCB, der Reformator, der Mann, der den Club derart geprägt hat. Für mich wird er immer für all unsere Duelle mit Davos in Bern in Erinnerung bleiben. All diese Spiele, jedes einzelne ein Highlight, Dutzende Male hintereinander ausverkauft, einfach unvergesslich.