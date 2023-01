Umbau Meiriacker-Schulhaus – Noch einmal 24 Millionen für neuen Schulraum in Binningen Nachdem im September 2022 das Stimmvolk bereits 48 Millionen für neue Schulräume bewilligt hat, will der Einwohnerrat weitere 24,4 Millionen dafür ausgeben. Rolf Zenklusen

Im Meiriacker-Schulhaus in Binningen herrscht Raumnot. Deshalb soll es ausgebaut werden. Archivfoto: Tino Briner

Es war der grösste Kredit, der in Binningen je bewilligt wurde. Am 25. September 2022 genehmigte das Stimmvolk 48,4 Millionen Franken für den «Schulcampus Dorf». Dazu gehören der Neubau eines Schulhauses mit zwei Turnhallen sowie der Umbau und die Sanierung des Margarethen- und des Pestalozzischulhauses. Doch damit nicht genug: Der Einwohnerrat hat am Montagabend weitere 24,4 Millionen für neue Schulräume verabschiedet. Dieses Mal geht es um den Ausbau des Primarschulhauses Meiriacker auf vier Kindergärten und zwei komplette Klassenzüge von der ersten bis zur sechsten Klasse. Eine satte Mehrheit aus FDP, SP, Grüne/EVP und Mitte/GLP sprach sich mit insgesamt 24 Stimmen für den 24,4-Millionen-Baukredit aus.