Gemeinde in Aufruhr – Noch eine Petition gegen Doppelspurausbau der S-Bahn in Riehen Die Bahnlinie zwischen Basel und Lörrach soll ausgebaut werden. Lokale Politiker fordern dazu einen neuen Tunnel unter Riehen. Nun keimt beim Gemeinderat Hoffnung auf einen Erfolg.

In Riehen ist die Aufregung derzeit gross: Viele Einwohnerinnen und Einwohner befürchten eine noch stärkere Spaltung des historischen Dorfkerns durch die Eisenbahn. Vor knapp zwei Wochen machte der Gemeinderat seine Ablehnung der Pläne des Bundesamts für Verkehr und der Deutschen Bahn deutlich: Diese sehen einen Gleisausbau auf zwei Spuren bis nach Lörrach (D) vor. Für die Gemeinde kommt ein oberirdischer Ausbau im historischen Dorfzentrum «nicht infrage». Einen Doppelspurausbau der Bahngeleise von Basel bis an den Dorfkern befürworte der Gemeinderat jedoch.

Diese Woche nun sind bereits zwei Petitionen gegen die Bahnpläne lanciert worden. Eine davon am Mittwoch von der EVP Riehen Bettingen. Die Partei fordert den Regierungsrat auf, sich im Kampf gegen den oberirdischen Doppelspurausbau der S6 durch das Dorfzentrum einzusetzen und für alternative Lösungen bei den deutschen und den Schweizer Behörden zu weibeln. Die Partei ärgert sich insbesondere auch darüber, dass der Bahnausbau auf Kosten der Riehener Bevölkerung geht. Die Ausbauwünsche kommen vor allem von deutscher Seite. Die EVP schlägt vier mögliche Alternativen vor: einen Doppelspurausbau in Tieflage, einen Ausbau auf der Strecke nur zwischen dem Badischen Bahnhof und Niederholz, ein alternativer 15-Minuten-Takt der S6 mit der S5 oder eine neue Verbindungsbrücke für die S5 von Weil Gartenstadt in die Hauptlinie von Freiburg in Richtung Badischer Bahnhof zur Ermöglichung einer durchgehenden Doppelspur für das vordere Wiesental.

Einen Tag zuvor hatte bereits die örtliche FDP die Sammlung von Unterschriften für eine Petition angekündigt. Diese fordert eine Untertunnelung des betreffenden Bahnabschnittes im Fall eines Doppelspurausbaus. Die Partei will damit die Basler Regierung daran erinnern, dass die Exekutive bereits im Jahre 2008 eine Untertunnelung für baulich und betrieblich realisierbar erklärt hatte. Die Freisinnigen befürchten zudem bei einem oberirdischen Ausbau Enteignungen bei Grundeigentümern entlang der Bahnlinie.

Kommt nun doch ein Tunnel?

Der breite Widerstand von Gemeinde und Politikern scheint nun eine erste Wirkung erzielt zu haben. Diesen Eindruck hatte der zuständige Gemeinderat Daniel Hettich, der Riehen am Mittwoch an der Wiesentalkonferenz vertreten hatte. Dort haben der Landkreis Lörrach und die Städte und Gemeinden entlang der deutschen Streckenabschnitte, die sich zum Zweckverband Regio-S-Bahn 2030 (ZRL) zusammengeschlossen haben, zusammen mit Vertretern des Schweizer Bundesamtes für Verkehr (BAV) die Pläne diskutiert. «Unsere Botschaft ist angekommen», sagt Hettich. Die Sorgen der Basler Landgemeinde seien bei allen Beteiligten mit Verständnis zur Kenntnis genommen worden. Das Wort Tieflage sei mehrfach gefallen, freut sich Hettich.

Die Gemeinde setzt sich konkret für eine Untertunnelung des rund einen Kilometer langen Streckenabschnittes zwischen der Bettingerstasse und der Inzlingerstrasse ein. Zusammen mit dem Ausbau der unbestrittenen Abschnitte wäre die Bahnlinie dann dereinst vom Badischen Bahnhof bis zur Landesgrenze doppelspurig. Der Bahnhof Riehen Dorf käme dann unterirdisch gelegen. Oberirdisch hätte die Gemeinde städtebaulich viele Möglichkeiten, den frei gewordenen Raum auf dem Streckenabschnitt neuen Zwecken zuzuführen.

Der Zweckverband Regio-S-Bahn 2030 hat inzwischen die Deutsche Bahn mit der Grundlagenermittlung und der Vorplanung des wegweisenden S-Bahn-Ausbaus beauftragt. Ziel des Ausbaus ist insbesondere die Erschliessung des neuen Zentralklinikums, das derzeit in Lörrachs östlichen Rand direkt neben der Wiesentalbahn gebaut wird. Die Patienten und vor allem die Besucher des Spitals sollen künftig an einem neuen Bahnhof «Zentralklinikum» aussteigen. In diesem Zuge soll der Takt der Linie S6 zwischen Basel und Lörrach zu den Hauptverkehrszeiten von 30 auf 15 Minuten erhöht werden und langfristig via Badischen Bahnhof über das noch zu bauende «Herzstück» durch die Basler Innenstadt mit dem weiteren Netz der Regio-S-Bahn verbunden werden.

