Sanierung des Theaters Basel – Noch eine grosse Baustelle Das Dreispartenhaus an der Theaterstrasse wird innen und aussen für 39 Millionen Franken erneuert – ein Besuch. Dominik Heitz Text , Lucia Hunziker Fotos

Nach dem Umbau des Foyers wird die Billettkasse in der Eingangshalle zu finden sein. Foto: Lucia Hunziker

Lärm und Staub – die zweite Sanierungsetappe des Theaters Basel ist in vollem Gang. Und wie.

Eigentlich hätte mit den Arbeiten erst Ende Juni begonnen werden sollen. Doch es kam anders. Corona machte dem Theaterbetrieb einen Strich durch die Rechnung: Das Haus musste frühzeitig schliessen. Für das Hochbauamt Basel-Stadt als Vertreter des Kantons in der Funktion des Bauherrn, bot sich damit die Gelegenheit, sechs Wochen früher als geplant mit den umfangreichen Arbeiten beginnen zu können. Gleichzeitig entschied man sich, auch die Fassade – mit Ausnahme des Werkstattgebäudes am Klosterberg – in das diesjährige Sanierungsprogramm zu nehmen, statt diesen Teil wie ursprünglich geplant erst im nächsten Jahr in Angriff zu nehmen.

Hinter den Schutzbahnen wurde die Vorsatzschale der Gebäudefassade in den vergangenen Wochen komplett weggespitzt. Foto Lucia Hunziker

Seit Wochen sind nun also gut zwei Drittel des über 40 Jahre alten Stadttheaters verpackt. Was hinter dem mit Schutzbahnen bespannten Baugerüst vor sich geht, kann nur erahnt werden. Die BaZ hat einen Blick hinter diese Hülle und ins Innere des Hauses werfen können – jetzt, da das Gröbste vorbei ist. Und mit dem Gröbsten ist die Arbeit an der Fassade gemeint. Hier musste die Vorsatzschale komplett weggespitzt werden; sie enthielt Schadstoffe, wie das bei vielen Bauten aus den 1970er-Jahren der Fall ist. Zudem sind alle alten Fenster herausgerissen und durch dreifach verglaste ersetzt worden. Das alles verursachte viel Lärm, sodass die 100 Büroarbeitsplätze in umliegende Liegenschaften – unter anderem auf die Probebühne – gezügelt werden mussten.

Die «Mondleiter» kehrt zurück

Wir stehen vor der Hauptfassade: Seitlich oben entsteht ein direkter Eingang zur Kleinen Bühne, und hinter den Planen lässt sich erahnen, was mit dem Haupteingang geschieht: Statt der Stau verursachenden Drehtür werden die Besucher in Zukunft Schwenktüren vorfinden. Die seitliche Treppe, die zur Theaterstrasse führte, ist für immer weg. An ihre Stelle wird der terrassenartige Platz mit der Serra-Plastik erweitert. Projektleiter Ramon Ebri vom Hochbauamt betonte dabei, dass die Skulptur «Mondleiter», um deren Verbleib es heftige Diskussionen gegeben hatte, wieder an ihren angestammten Standort zurückkehre.

In dieser zweiten Sanierungsetappe, für welche die Regierung vergangenen Dezember einen Kredit von knapp 39 Millionen Franken gesprochen hatte, geht es aber auch um das Innere des Hauses – zum Beispiel um das Foyer. Noch treffen wir eine grosse Baustelle an, verstellt mit Gerüsten, Abdeckfolien, Kabelrollen und Absperrbändern. Doch soll es – von den Beleuchtungsgerüsten befreit – neu die Billettkasse enthalten und dadurch tagsüber zu einem öffentlichen Durchgang werden, wie das ursprünglich geplant gewesen, aber bis heute nicht geschehen ist.

Auch der Bühnenboden und die Bühnenmaschinerie wurden im Zuge der Sanierung erneuert. Foto: Lucia Hunziker

Was in der Rechnung zu Buche schlägt, ist die Erneuerung des Bühnenbodens, die Sanierung der Bühnenmaschinerie und die neue szenische Stark- und Schwachstromanlage im Bühnenbereich. Moderne, dezentralisierte Dimmeranlagen stehen schon; sie werden alle mit der Regiekabine verbunden, die derzeit noch einem Skelett gleicht. «Alle alten Kabel sind entfernt und 120 Kilometer neue Kabel eingezogen worden», sagt Joachim Scholz, technischer Direktor des Theaters Basel.

In der Mensa wird Asbestmaterial entfernt. Foto: Lucia Hunziker

Schliesslich wird auch die Mensa des Theaters einer gründlichen Sanierung unterzogen. Arbeiter sind gerade daran, die von Asbestmaterial befreiten Decken und Wände zu verkleiden. Und neben einem komplett neuen Küchenbereich kommen grosse Schiebefenster zum Einsatz, welche die Terrasse besser ins Restaurant einbinden sollen.

Bis am 10. Oktober muss bis auf die Fassade alles fertig sein, denn an diesem Tag startet die neue Spielzeit unter dem neuen Direktor Benedikt von Peter.