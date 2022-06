34-Millionen-Subvention – Noch eine Geldspritze, dann soll die «Kuh» MCH Group wieder Milch geben Nur SVP/Basta stimmten geschlossen gegen die Kapitalerhöhung. Die anderen Fraktionen warnten erfolgreich vor den möglichen Folgen eines Neins. Leif Simonsen

Die Messehallen sollen dank staatlicher Hilfe wieder regelmässiger bespielt werden. Foto: MCH Group

Welchen Wert die Messe Schweiz für den Kanton Basel-Stadt hat, hat das Unternehmen selbst berechnet. So generiert die MCH Group 950 Millionen Franken an Wertschöpfung und bringt 75 Millionen Steuerertrag ein. Zudem hängen 10’500 Arbeitsplätze an der MCH Group.