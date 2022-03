Mezger Uhren und Juwelen schliesst – «Ja, das ist bitter – für die ganze Stadt» Der Freien Strasse in Basel geht ein weiteres Aushängeschild verloren. Über die Hintergründe der Geschäftsschliessung haben wir mit Inhaber Urs Mezger gesprochen. Dorothea Gängel

Urs Mezger, der Inhaber von Mezger Uhren und Juwelen, freut sich auf ruhigere Zeiten. Foto: Dominik Plüss

Urs Mezger empfängt uns in seinem Büro in der ersten Etage des ehrwürdigen Gebäudes an der Freien Strasse 101. Hoch über den Verkaufsräumen hat sich Mezger hier ein kleines Imperium aus Kunst, Fotografie und Oldtimern aufgebaut. Das alles möchte Mezger nun aufgeben. Er schliesst die Türen per 31. Juli 2022 – fünf Mitarbeitende verlieren ihren Job.