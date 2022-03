EHC: Vor der Belle in Basel – Noch ein Sieg – und dann ist der EHC Basel Meister Der EHC Basel spielt am Donnerstag (19.45 Uhr) vor heimischem Publikum im entscheidenden fünften Spiel des Playoff-Finals der Mysports League um den perfekten Saisonabschluss. Luc Durisch

Der EHC Basel strebt nach dem dritten Sieg in Serie und dem damit verbundenen Meistertitel. Foto: Marcel Bieri

Es wäre ein beinahe kitschiges Ende einer speziellen Saison für den EHC Basel. Nachdem der Basler Eishockeyclub sich im Playoff-Halbfinal gegen den HCV Martigny, den letzten verbliebenen Konkurrenten im Kampf um den Aufstieg, durchgesetzt hatte und die Promotion in die Swiss League hatte feiern können, wollte man die Saison unbedingt mit dem Meistertitel krönen.

Präsident Daniel Schnellmann sagte, einen Tag nachdem der lange ersehnte Aufstieg Tatsache geworden war, gegenüber der BaZ: «Wir wollen den Kübel gewinnen, am liebsten zu Hause vor unseren Fans. Die Luft ist keineswegs draussen, lediglich der Druck weg.»

Bei der Mannschaft schien nach dem intensiven Halbfinalduell gegen die Walliser allerdings zunächst doch etwas die Luft draussen zu sein. Der EHC musste einen veritablen Fehlstart in den Playoff-Final gegen den Qualifikationszweiten Hockey Huttwil hinnehmen, lag nach zwei gespielten Partien in der Serie bereits mit 0:2 hinten. Doch mit dem Rücken zur Wand fing sich der EHC wieder.

Die dritte Partie gewann man in der St.-Jakob-Arena diskussionslos mit 4:1. Zwar zeigte man sich in der Chancenauswertung weiter weniger effizient als gewünscht. Doch das Team von Christian Weber steigerte sich im Vergleich zu den ersten beiden Partien merklich, verteidigte konsequenter, kontrollierte mehrheitlich die Partie und gewann plötzlich vermehrt wichtige Zweikämpfe an der Bande.

Harte, aber faire Spiele

Das vierte Duell am vergangenen Dienstag war wieder härter umkämpft. Zwar führte man nach 40 Minuten scheinbar komfortabel mit 4:1, brachte dann aber durch einen Eigenfehler Huttwil wieder in die Partie.

Trainer Weber sagte nach der Schlusssirene: «Ich muss den Jungs aber ein Kompliment machen. Sie haben einmal mehr alles reingeworfen und das Glück auf unsere Seite gezwungen.» Tatsächlich kam Huttwil zwar dem Ausgleich noch nahe, doch letztlich siegten die Basler in einer intensiv geführten, aber keineswegs unfairen Partie am Ende sicher nicht unverdient mit 5:3.

Damit ist nun alles angerichtet für ein entscheidendes fünftes Spiel in der St.-Jakob-Arena. Wer die Belle gewinnt, krönt sich zum Meister der Mysports League. «Das wird definitiv kein alltägliches Spiel. Wir waren 0:2 hinten, kaum einer wollte noch auf uns wetten. Doch die Mannschaft hat sich nochmals aufgerappelt und sich dieses entscheidende Spiel verdient», meint Weber.

Sportlich gesehen dürften die Basler als leichter Favorit in die Partie gehen. Nach zwei Siegen in Serie scheint das Momentum auf der Seite des EHC zu sein. Dazu kommt auch, dass der Club alles unternimmt, um für möglichst laute Unterstützung zu sorgen, und dafür beispielsweise Lesern der BaZ Gratiseintritt zum Spiel gewährt (vgl. Box). Auch wenn die alles entscheidende Partie am Donnerstagabend (19.45 Uhr) sicher nicht ideal angesetzt ist, dürfte es dem Club dennoch einen Referenzwert geben, wie gross das Interesse für das Basler Eishockey tatsächlich ist. Günstiger kann die Ausgangslage jedenfalls kaum sein, um Anhänger in die Arena zu locken.

Mit der BaZ gratis zum EHC Infos einblenden Vier Partien sind absolviert, der Zwischenstand in der Playoff-Finalserie zwischen dem Qualifikationssieger EHC Basel und dem Qualifikationszweiten Hockey Huttwil lautet 2:2. Am Donnerstag (19.45 Uhr) kommt es in der St.-Jakob-Arena zum finalen Showdown. Der Sieger der Partie darf sich Meister der Mysports League nennen. Dafür will der Basler Eishockeyclub eine gut gefüllte und stimmungsvolle Arena. Er ermöglicht daher allen EHC-Fans, die die gedruckte Zeitungsausgabe dieses Artikels an der Abendkasse vorweisen, einen Gratiseintritt zum entscheidenden fünften Finalspiel. (ld)

