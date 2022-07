Zoo Zürich bangt um Elefantenherde – Noch ein Elefant in kritischem Zustand Ende Juni starb der kleine Bulle Umesh an einem bösartigen Herpesvirus. Nun ist auch seine Schwester Omysha erkrankt und weitere Tiere haben eine erhöhte Anzahl Viren im Körper. Hélène Arnet UPDATE FOLGT

Krankenbesuch im Zoo: Tierpflegerin Sabrina Markzoll bei der Behandlung von Omysha. Foto: Zoo Zürich, Nicole Schnyder

Auf der Website des Zoos Zürich planscht ein Elefant vergnügt im Wasser. Im Moment aber ist die Stimmung im Elefantenpark Kaen Krachan gedrückt. Am 28. Juni hatte der zwei Jahre alte Elefantenbulle Umesh den Kampf gegen ein für Elefanten tückisches Herpesvirus verloren. Trotz intensiver Behandlung in den Tagen zuvor.

Erkrankt an Herpesvirus Zweijähriger Elefant Umesh in Zoo Zürich gestorben Schwer erkrankt im Zoo Zürich Elefantenbulle Umesh leidet an gefährlichem Herpesvirus Nun hat der Zoo Zürich festgestellt, dass auch bei Umeshs Schwester, der Elefantenkuh Omysha, die Krankheit «EEHV haemorrhagic disease» (EEHV-HD) ausgebrochen ist. Es sei sofort eine Behandlung mit antiviralen Medikamenten gestartet worden, teilt der Zoo am Freitag mit. Ausserdem wurden Blutplasmatransfusionen von anderen Elefanten durchgeführt, um Omysha mit Antikörper anderer Tiere zu versorgen, die bei der Abwehr des Virus helfen könnten.

Bild aus glücklicheren Zeiten im Kaeng-Krachan-Elefantenpark. Omysha (2016, links) ist heute acht Jahre alt. Foto Reto Oeschger

Neben Omysha zeigen derzeit auch andere Elefanten im Zoo Zürich eine erhöhte Anzahl des sogenannten «Elephant Endotheliotropic Herpes Virus» (EEHV) im Körper, heisst es weiter. Der Schwellenwert, der zum Tod eines Tieres führen könnte, sei jedoch noch bei keinem anderen Elefanten überschritten, deshalb wurden keine weiteren Therapien eingeleitet. Der Zoo will die ganze Herde aber «engmaschig» überwachen und gegebenenfalls mit einer Behandlung starten.



Das Elefantengehege ist für die Zoobesucherinnen und -besucher weiterhin geöffnet. Die erkrankte Omysha bleibt bei der Herde. Eine Isolation sei nicht nötig, da das Virus bereits bei allen Tieren der Herde festgestellt wurde, heisst es von Seiten des Zoos.

Vor allem für Jungtiere gefährlich

Perioden mit einer erhöhten EEH-Virenlast sind bei Elefanten nicht unüblich und können dazu führen, dass die Tiere Antikörper bilden. Die meisten Elefanten – in Zoos und in der Natur – kommen irgendwann mit dem EEHV in Berührung. Gefährlich ist das Virus aber vor allem für jüngere Tiere, wenn der Schutz der durch die Mutter übertragenen Antikörper nachlässt und sie selbst noch nicht genügend Abwehrkräfte bilden konnten.

Bluttransfusion und Medikamente: Das Zoo-Team tut alles, um Omysha zu retten. Foto: Zoo Zürich (Nicole Schnyder)

Der Zoo Zürich testet seine Elefanten regelmässig auf das Virus. Früherkennung ist wichtig, da man so laut einer Studie der Universität Zürich aus dem Jahr 2017 bis zu zehn Tage mehr Zeit für die Behandlung hat. Bricht die Krankheit aus, kann sie ohne Therapie sehr schnell zu inneren Blutungen und Organversagen führen. Eine Impfung gegen EEHV gibt es noch nicht.

Bis zu zwei Drittel aller Todesfälle von jungen Asiatischen Elefanten in europäischen und asiatischen Zoos sind auf EEHV zurückzuführen. Eine Untersuchung der Universität Zürich hat ergeben, dass es unter den Elefanten «Superspreader» gibt. Diese verursachen die Mehrzahl der Infektionen, erkranken selbst aber nicht.

1988 starb der erste Elefant in der Schweiz an diesem Herpesvirus, ein Tier der Elefantenherde im Kinderzoo Rapperswil. Der Zoo Zürich verlor bereits 1999 und 2003 einen Elefanten wegen der Viruserkrankung – und nun auch noch Bulle Umesh.

